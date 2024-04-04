打擊拒載濫收車資 蘭桂坊推的士大使

本港的士服務一直為人詬病，拒載及濫收車資時有發生，中環蘭桂坊等熱門旅遊景點更是「黑的」重災區。今年首季，中區執法部門接獲23宗有關的士濫收車資及拒載的投訴，進行了32次行動，並拘捕5名濫收車資的司機，為免情況影響本地消費者及旅客體驗，的士業界、蘭桂坊協會及執法部門等相關持份者擬試行「蘭桂坊的士大使計劃」，本周起每逢周六日凌晨時段，有專人在的士站邊協助有需要的乘客填寫要抵達的目的地、估計車資等資訊卡，計劃暫定試行3個月。

根據有關計劃，每逢周六及周日凌晨12時至早上5時，中西區交通安全運動議會將安排「的士大使」在威靈頓街的士站，及新增的士丹利街過海的士站，協助乘客在登車時填寫的士資訊卡，這張資訊卡還附有其他有用資訊，包括的士車資資訊及相關投訴熱線等。若乘客懷疑的士濫收車資或有其他違法行為，乘客可憑資料向執法部門或交通諮詢委員會投訴。

的士業議會主席黃卓邦表示，業界支持計劃，會盡量派守法、服務優質的司機到蘭桂坊接載乘客，亦會確保在計劃期間有足夠的士應付需求。另外，蘭桂坊協會將全力支持計劃，其成員、酒吧及餐廳等職員將向顧客宣傳此計劃，並在計劃初期安排「宣傳大使」，協助指引顧客前往該兩個的士站候車。執法部門亦會繼續進行打擊違法的士行動，包括派員喬裝乘客、設置路障檢查涉嫌違規的士；以及進行數碼錄影執法，並定期設置路障檢查車輛，加強執法成效。

首季拘5名黑的哥 執法人員表示，今年首季，中區警區及港島總區交通部共進行32次執法行動。當中包括俗稱「放蛇」的喬裝行動，拘捕5名涉嫌濫收車費的的士司機，還向違反交通規例事項的士共發出147張定額罰款通知書，亦向23架的士發出欠妥車輛報告，並將12架的士拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。

此外，交通諮詢委員會轄下的交通投訴組早前公布去年第4季度投訴報告，季內有關的士服務的投訴個案共有2,890宗，較去年第3季下降10.8%，但較前年第4季上升34%。在季內收到的2,890宗個案中，涉及的士司機違規行為的個案達2,811宗，包括司機拒載（734宗）、駕駛行為不當（586宗）、不採用最直接可行的路線（532宗）、濫收車資（413宗）、舉止無禮和不守規矩（400宗）等；季內共有25.3%即712宗個案轉介予執法部門處理。