易服潛女校廁所偷拍 城巴主任4‧17判刑

【本報訊】一名城巴高級營運主任於去年10月，涉嫌穿校服潛入德望學校廁所偷拍女學生，且把手機貼在廁格內，圖繼續偷拍女生。執法人員最終將他拘捕，並發現其租住單位內有十多套女生校服。該漢昨於九龍城裁判法院承認3項窺淫罪。裁判官指本案是非常嚴重罪行，並懷疑被告易服到女校是存心去裝鏡頭偷拍女生如廁，認為監禁是唯一合適判刑。不過裁判官決定先提取被告的背景、精神科及心理學家報告，並押後至本月17日判刑，期間被告須還押小欖精神病院。

31歲男被告張晉康，報稱城巴高級營運主任。他被控於2023年10月16日，在黃大仙德望學校3樓女廁，操作設備，暗中為了性目的而觀察或拍攝女童X與Y；以及於同年10月17日，在同地安裝或操作設備，暗中為了性目的而觀察或拍攝女童Z。案情指去年10月16日早上，X及Y在德望學校3樓女廁分別進入兩格廁格如廁，X抬頭望到隔鄰廁格有一黑色物件伸出，她走出廁格並從下望到隔鄰廁格內有一名穿着黑色女裝皮鞋人士。X等Y步出廁格後一同等待該穿皮鞋人士離開廁格。Y在如廁時亦看到頭頂有一黑色物件從穿黑皮鞋人士廁格伸出。

X及Y其後見到一名穿着疑為德望校服，並紮起頭髮的人士離開該廁格且戴着假眼睫毛及口罩。兩人質問該人是否偷拍她們，該人搖頭並逃走，最終逃離校園。翌日Z亦到涉案女廁如廁，並發現水箱上有一紙箱且留有一個洞，打開紙箱發現內有一膠紙貼着一部手機，Z遂通知校方。執法人員調查後發現該逃離校園的人士最終到達新蒲崗一個工廈單位，該單位租客正是被告。人員最終拘捕被告，他保持沉默，單位內則發現16套不同女校校服、大量女裝內衣褲及化妝品等。X於同年11月的認人手續中認出被告就是該名從女廁逃走人士。

官指危險 拒提取社服令報告 辯方求情指，被告被捕後已發現自己有問題並主動尋求心理學家協助。辯方呈上心理學家的信件以顯示被告心理狀況，並希望裁判官可考慮先提取感化及社會服務令報告。裁判官即反駁指判處社服令：「咪會對社會構成危險囉」，拒絕提取相關報告。案件編號：KCCC 2870/2023