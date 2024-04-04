東方鍥而不捨檢舉YouTube宣淫 家計會表揚

【本報訊】YouTube淫片荼毒青少年及兒童，本報鍥而不捨地檢舉相關影片，亦引來社會廣泛回響。家計會回應，社會各界應協力保護和引導青少年如何面對色情資訊的氾濫，政府部門循立法及執法的途徑去加強監管，互聯網供應商及軟件開發公司則可提供過濾色情內容的工具及服務，而家長及教育工作者多關心青少年的網絡使用情況等。家計會亦提及本報以專業及持平的態度報道有關議題，十分欣賞及支持。

家計會指，網絡及社交媒體上充斥着不實的性資訊、扭曲的觀念，以及形形色色與性相關的潛在行為風險。家計會指，進行「2021年青少年性與研究」時，特別探討有關網絡及社交媒體的使用情況，當時的調查結果發現中學生缺乏正確的性知識，經網絡及社交媒體接觸色情內容、接收或傳送色情文字及影像訊息、裸聊及遇到影像性暴力增多。

倡加強監管 推全面性教育 在防止青少年及兒童接觸色情資訊方面，家計會認為社會各界應協力保護和引導青少年如何面對色情資訊的氾濫，包括有關政府部門循立法及執法的途徑去加強監管，網上/社交媒體提供健康正面的資訊內容，互聯網供應商及軟件開發公司提供過濾色情內容的工具及服務，家長及教育工作者多加關心青少年的網絡使用情況等。呼籲在學校及家庭中加強推行全面性教育及媒體資訊素養教育，並應從較低年級開始推行。

家計會又介紹該會性教育布公仔「德德家家」分別擁有已經發育的成年男性及女性的性徵，在講解嬰兒的出生、認識身體、兒童性侵犯或智障人士青春期教育等的課題時，讓兒童透過觀察和接觸更易掌握內容，有助他們從小建立自我形象、健康快樂地成長，有關教材尤其適合3至12歲兒童、家長及性教育工作者。