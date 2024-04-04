東方早檢舉 評Ⅲ級淫片 YouTube終移除

荼毒青少 4年播逾千萬次社會受罪 美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥，從未收斂。東方傳媒機構（下稱「東方」）不遺餘力地就以上多個問題，單計3月就5次致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，其中於3月15日（第7度檢舉）舉報的影片中，一條涉及色情及血腥暴力的音樂影片，被淫褻物品審裁處評為暫定類別第III類別（淫褻物品），為東方檢舉以來首次有影片被評為III級，相關影片近日被檢舉後終下架。執法部門回覆東方表示，案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

本報記者昨日瀏覽被評為第III類別（淫褻物品）的影片，發現該片已無法播放，畫面顯示「這項內容被政府提出法律申訴，因此無法在您的國家/地區網域中播放」訊息。而在影片下方的數據顯示，相關影片4年前發布，已錄得11,101,463次收看，而相關平台亦有多達28萬訂閱者。

至於影片內容就充滿色情及血腥，有金髮美女在鏡頭前脫光衣服，與多名男子共坐，不斷扭動身體，又躺在桌上打開大腿，全程無打格兼大特寫陰部。期間，一名持槍男子開槍射向另一名男子，金髮美女則在自己裸體上塗血，又站起來跳舞。持槍男子之後與她共舞，用手槍對準她的肚臍不斷扭動，然後開槍，場面駭人。

大量淫片僅評II級 淫審須改革 然而，影片雖然亦有女性裸露身體，但尺度及幅度不及早前部分陰部特寫影片，而且東方早前舉報的影片，一律評為第II類不雅物品，唯獨上述影片被評第III類（淫褻物品）。

按《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人都不得發布淫褻物品、管有淫褻物品以供發布，或輸入淫褻物品以供發布，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款100萬元及監禁3年。

本身為律師的議員江玉歡指，被評為第III類別的影片會被下架，但仍然有海量涉及裸露及發布不良資訊的影片繼續荼毒兒童，而早前東方大量檢舉的淫片僅評為II級，淫審處有必要審視如今的評級制度，政府亦應主動與網絡商協調，將一眾涉及不良意識的YouTube影片封鎖，確保兒童免被這些影片影響。