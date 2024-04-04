治安淪陷 6煞閘車斬人

日夜刀繽紛 經濟難翻身 昨日凌晨一名中年裝修男工搭乘友人座駕返回油麻地寓所，在抵埗後突遭一輛七人車和一輛私家車前後閘停。事主跳車逃命，遭對方6煞追斬，事主手部中多刀浴血，歹徒得逞後棄下七人車跳乘私家車逃去，事主經救治後嚴重。執法人員在套上假牌的七人車檢獲刀棍及一批車牌，並於傷者友人座駕檢獲毒品拘捕90後司機。這已是兩周內發生的第二宗嚴重傷人案，歹徒不分晝夜動輒斬人，香港治安淪陷，更遑論經濟可起死回生。

捱斬男子姓梁（40歲），報稱裝修工人，居於油麻地文英街。昨日凌晨，梁搭乘姓蔡（26歲）男友人駕駛的銀色私家車返回住所。至凌晨3時許，梁搭乘的私家車駛至文英街10至16號對開，一輛七人車突然疾馳而至，超車閘在事主搭乘的私家車車頭，正當二人擬了解之際，另一輛私家車亦急速而至，從後撞向二人的私家車車尾。

油麻地前後夾擊 捱斬漢浴血 梁見勢色不對，慌忙落車逃走，此時七人車與私家車上共跳出6名持刀大漢，他們不發一言，直奔向梁男揮刀追斬，梁走避不及，手部中多刀浴血，刀手得逞後棄下七人車，旋即跳乘私家車往渡船街方向逃去。據附近茶餐廳職員柴先生表示，當時乍聞撞車聲響及有人高聲呼救，遂走出店外循聲查看，赫見梁男坐地全身披血，神情痛楚不斷大聲呼叫，他隨即代為報案求助。

救援人員接報趕至，發現梁男清醒，替其敷治包紮後，再由救護車送往伊利沙伯醫院，經救治後情況嚴重。執法人員圍封現場，梁男搭乘的私家車左車尾被撞毀，地上留下車輛碎片，人員搜查七人車及查證登記資料，發現車牌與行車證及登記資料不符，相信被套上假車牌，遂聯絡登記車主了解是否失車，同時在七人車上檢獲開山刀、伸縮棍及一批車牌。

座駕檢冰毒 傷者友人被捕 與此同時，人員在梁男搭乘的私家車上檢獲懷疑「冰」毒，並在車內置物格發現一張屬於他人的香港身份證。經初步調查後，人員以涉嫌「藏毒」罪，拘捕該名報稱推銷員的姓蔡男司機，案件列作「傷人」、「藏有攻擊性武器」、「行使虛假文書」及「藏毒」，正追緝6名案發時穿黑色上衣、黑色長褲及戴口罩的兇徒，並追查案件的來龍去脈。

黑幫糾紛 上周筲箕灣斬人 斬人血案近期時有發生，3月24日下午3時許，一名姓王（39歲）男子駕駛七人車，駛至筲箕灣南安街81號對開落車後，一名男子突然撲出，舉刀狂斬王男10多刀，得逞後登乘接應私家車逃去。事主手腳受傷送院，現場地上遺下大攤血漬。據了解，王男有黑幫背景，不排除案件涉及黑社會糾紛。人員正追緝一名肥身材，案發時戴黑色帽、白色口罩、穿黑衫及黑色短褲的兇徒。