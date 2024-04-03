撥亂反正：人口老化 消費萎縮

上回講到香港零售業早於疫情前已出現結業潮，主因是網上購物興起，疫情期間外來旅客絕迹，以及疫後港人北上消費成風，只是催化劑和壓垮駱駝的最後一根稻草。

傳統零售門市一潭死水，部分人在疫情後轉戰飲食業，以及販賣在抗疫期間興起的新鮮水果及貴價食材等，新店舖有如雨後春筍，以為該等業務顧客必須親身光顧選購，理應不受網購影響，並寄望通關後會有海量內地旅客來港幫襯。誰知內地旅客量是有的，但其旅遊與消費模式已轉變，不再花大錢暢飲豪食，而內地經濟欠佳也是原因之一。

部分本地居民的消費及飲食模式亦未有復常，有的已習慣繼續在家煮食，有的鍾情廉價兩餸飯，也有部分人如期出現報復性消費，但很多都選擇幫襯性價比高、選擇更多及有新鮮感的內地食肆。在客量及消費額比預期少，服務供應和競爭（包括本地與內地）大幅增加之下，自然會汰弱留強出現倒閉潮。而被淘汰的弱者，往往就是地方細、價錢貴、人手缺和服務差的香港食肆。

另一個較少人談論的因素，是香港人口持續老化對消費市場的影響。香港有不少長者都是有錢的，但有錢不等於願意花錢。尤其香港缺乏完善退休保障制度（公務員除外），平均壽命卻不斷延長，再加上愈來愈多長者沒有子女、有子女但不會供養長輩，甚或要長者動用退休積蓄來供養已成年的子女（即啃老族），均會影響香港長者的消費能力。即使擁有能力消費，長者一般都不愛夜蒲及外出飲食（廉價下午茶餐除外），甚或連人多擠迫的地方都不想去，政府搞再多的盛事及夜繽紛也沒用。全球多個面對人口老化的國家都想推動「銀髮經濟」，但成功的例子少之又少。