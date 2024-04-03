冰鑑春秋：徬徨迷惘的台灣青年

後疫情時代，台灣年輕人似乎陷入更深邃的徬徨與迷惘，根據人力銀行調查顯示，64.3%的年輕人透露，工作到現在「尚未找到」職涯方向；而其餘35.7%「已經找到」的，則平均花了7.6年才確定自己需要甚麼。

與此同時，年輕人平均估計退休金，至少需準備1,992萬元（新台幣‧下同），也就是約487萬港元才安心！可若以「官方經常性薪資」約4.6萬元估計，需要大概433個月，要整整36年左右不吃不喝，才有可能存到這個目標，對絕大多數受薪階級的上班族來說，這幾乎是永遠無法完成的夢想。

表面上，台灣基本工資「8連升」，來到2.747萬元，但在國際局勢、通脹、美中貿易戰及產業M型化發展的情況下，除了航運、電子資訊、半導體等產業維持榮景外，其他幾乎都呈現停滯甚至萎縮狀態，特別是佔了台灣六成多就業人口、七成GDP的服務業，實質薪資幾乎呈現倒退狀態，這讓年輕人更對未來悲觀，愈來愈多人索性選擇躺平，反正再怎麼努力也不可能實現理想，那何必再為不感興趣只是為了填飽肚子的工作付出太多呢？

工作已經缺乏動力，年輕人「過勞」的現象卻非常普遍！調查顯示，青年勞工平均「實際日工時」為9.8小時；其中在「10小時（含）以上」的，總共佔了51.9%！難怪有高達78.8%的人坦言，會擔心自己過勞拖累下半輩子。

而蔡政府臨別秋波，4月起調漲電價，更讓這個情況雪上加霜。儘管政府宣稱月用電700度以下只會調漲5%不過數十元，但卻不告訴民眾，其他飲食、交通、醫療等生活必需費用也會跟着上漲，唯一的結果就是讓實質薪資更加倒退。當年輕人失去夢想，台灣還會有多少未來？