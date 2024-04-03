橫眉冷看：新措施惹來怨聲四起

香港特區政府做事，往往不讓人省心，就如垃圾徵費般的小事，也惹來市民怨聲四起。有消息傳出，新措施正式實行的日子，可能再度延期，甚至會全盤拉倒。

早在2021年，垃圾徵費措施已獲立法會通過，原定於2023年實行，後來延至2024年4月，政府官員曾信誓旦旦，說推行日期絕不再改。豈料言猶在耳，今年初卻招來社會各界的質疑之聲，批評政府解說不清，雖然推行在即，不少市民仍對新措施不甚了了。因為擔心民怨太甚，管治班子乃不惜「打倒昨日之我」，宣布將垃圾徵費的實施日期再延至8月1日，4月起則只作定點試驗，以觀察成效如何。

如今垃圾徵費試驗已開展了幾天，政府近期的口風又變，按照原本的講法，4月至7月尾的試驗完結後，8月起便全港推行，但是現在官員們說，先看看這幾個月的效果怎樣才作定奪。言下之意，是若然試驗成績欠佳，有可能再延期實施，弄不好的，全面取消也不稀奇。

以筆者接觸的親友為例，每10人之中，反對垃圾徵費措施的，大概有6、7人；勉強接受的，3至4人；熱烈支持的，幾近於零。以此觀之，新政策明顯是不受市民歡迎。香港人並非不支持保護環境，我身邊不少朋友，反對新措施之聲喊得震天價響，但他們平素就連一張小紙頭也不會輕棄，一定會放進環保收集箱，以便循環再造。

這些人反對新政策，主因是認為推行環保應由教育入手，不宜透過苛徵雜稅逼迫市民就範。要是招致群眾反感，人們採取各種方法鑽法律空子，譬如將家居垃圾分成小包，分批拋棄在公眾垃圾箱內，到時候，政府白忙一遭，環保精神卻反倒更難落實。