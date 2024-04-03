強詞有理：損人害己

美國財長耶倫計劃再度訪華之際，華府宣布進一步收緊對華晶片出口管制，不僅涵蓋人工智能（AI）晶片，還擴大至含有此類晶片的手提電腦。自從前年10月推出晶片法案後，美國已多次收緊管制措施，此次發布的新規定更長達166頁，其歇斯底里可見一斑。耶倫上門想必是有求於中國，但同時又不忘對中國下手，難道不覺得難為情？或者老美一向說一套做一套，根本不知何謂難為情？

換作是幾年前，美國收緊對華晶片出口管制必定會引起震動，有些人難免驚慌失措，正如當年特朗普發動貿易戰引起不少人恐慌一樣。而現在，人們已經習以為常，甚至已經麻木，哪怕美國推出再嚴厲的打壓措施，也掀不起甚麼風浪。相反，美國愈是歇斯底里，愈顯得黔驢技窮，他們變不出甚麼新花樣，只好不斷在半導體和晶片管制方面下工夫。但事實證明，所有一切都是徒勞無功。

正如有學者指出，美國和中國的戰略性競爭在很多地方已經失敗了，比如在半導體和晶片領域，他們希望通過封鎖禁運來阻止中國獲取高端晶片，這可能會讓中國的某些技術開發工作有所放緩，但並不能從根本上改變局勢，在其他領域美國就更談不上在戰略性競爭中勝出。

這不是無的放矢，華為在晶片方面取得突破就是最佳證明。畢竟中國已不是數十年前的中國，美國也不是數十年前的美國，兩者經濟體量相當，美國企圖以封鎖禁運來阻止中國發展，無異於癡人說夢。打個比方，若說美國是一隻老虎，中國也已是一隻老虎，彼此都無法打敗對方。

其實，美國也知道單憑一己之力無法遏制中國，所以這些年一直在拉幫結派，企圖孤立和圍堵中國。但放眼世界，真正願意選邊站隊的國家並不多，即使是美國的歐洲盟友，也未必願意任其擺布。荷蘭首相呂特最近訪華，承諾不搞脫鈎斷鏈，會盡量減少出口限制造成的影響。雖然有點言不由衷，但已足以反映荷蘭對美國限制其光刻機出口的不滿。呂特認為，任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身。這也正是國際社會的普遍共識，美國為了一己之私，肆意破壞全球產業鏈和供應鏈，可謂損人害己，必將受到愈來愈多國家抵制甚至唾棄。對中國來說，最重要是做好自己的事，只要自尊自立自強，何懼美國遏制打壓。