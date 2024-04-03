龍吟虎嘯：美俄開戰可能性更大

對美國而言，和俄羅斯發生大規模戰爭的可能性超過中國，尤其是在俄烏戰爭未息的情勢下，美國在印太地區、在台海、在東北亞、在南海雖也調兵遣將，和五眼聯盟、印度、日本、南韓、菲律賓，甚至從歐洲跑來的法國等，不時舉行針對中國的軍演，但還是不能與針對俄羅斯的軍演程度相比。

針對俄羅斯的軍演及部署，各式先進武器，甚至準備打核戰爭的規模遠在中國之上。自然，俄羅斯的對美西方備戰、軍演、威懾更不含糊，甚至更加兇悍強勢。最近俄羅斯兩架可以攜帶核導彈的戰略轟炸機，罕有從東北方飛向美國與加拿大的防空識別區，「這是俄羅斯兩年多來首次派遣空中威脅力量平台，南下飛越北大西洋與挪威海之間的戰略要道」。當時美國有美、加兩國戰機在空中執行任務，俄羅斯這一舉動很不尋常，美國注意到這是「兩年多來」首次。

眾所周知，兩年前俄烏之戰爆發，普京以第一時間警告美國西方會用核武器打這場仗——如果俄羅斯受到巨大威脅的話！普京雖然發出嚴厲明確警告，但沒有「武裝動向」配合，動口而已。現在俄烏之戰打了逾兩年，俄勝烏敗，掌握了戰場主動權，美國西方雖有談和停火之聲，但美國西方還是發出支援烏克蘭更先進武器打到底之聲；美國西方大規模的軍演不斷，北約又拉了兩個新成員入夥，法國不斷叫喊鼓動北約要派兵參戰，徹底打垮俄羅斯，消滅普京政權。

從整體形勢看，美國、歐洲與俄羅斯的關係更緊張了，直接面對面開仗的可能性加大。這個時候，普京重申了動用核武，而可攜帶核導彈的兩架戰略轟炸機飛向美加，可見普京從「動口」向「動手」升級，磨拳擦掌。與此同時，美國和盟友也在提升戰力和威懾性，他們開展了代號「冰營2024」的北冰洋行動，兩艘攻擊核潛艇破冰現身，與加拿大、丹麥、挪威、英國作戰部隊演習，兵鋒直指俄羅斯「後花園」也。