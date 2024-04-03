坦言集：轉敗為勝

烏克蘭若在現時條件接受和談，近乎戰敗。美國不願進一步參戰，結果會是俄羅斯主宰和談決議，相信包括以下幾條：

一是烏克蘭承認經公投歸俄的東部四州的政治現實。這是喪權割地，但烏克蘭的領土因有蘇聯歷史因素，也不盡是割讓，部分是復還蘇聯時期的變更。

二是烏克蘭脫離歐盟與北約，不再爭取加入，而是宣布作永久中立國，一如奧地利。表面上是作為北約與俄羅斯中間的緩衝地區，實則是把北約與俄羅斯隔開，減少衝突的機會。一方面阻止北約歐盟東擴，另一方面抑制俄羅斯西進。目的不僅為了烏克蘭的安全，也更為歐洲的安全，解決歐盟與俄的衝突傾向。最近摩爾多瓦總統主張該國中立，也有這樣的含義。這既可解決今後烏克蘭在東西陣營夾縫的困難處境，也可保障俄羅斯不用處處防備烏克蘭與歐盟勾結，同時打消烏克蘭新納粹主義再起的機會。

三是永久中立，實際上可使烏克蘭在戰後重建中左右逢源。開始時烏克蘭可得中國、俄羅斯的協助，特別是中國。但在重建後，歐盟亦要爭取烏克蘭的中立，甚至借烏克蘭的中立重建與俄羅斯的合作。也借烏克蘭的中立，促進歐盟與中國的中歐班列的擴展。在波蘭北線和南高加索的南線以外，恢復戰前烏克蘭追求的中線。烏克蘭的中立便保證了作為中歐、俄歐的中轉、過境國，可帶來貿易和工業加工生產裝配的巨大經濟效益。波蘭和匈牙利等都積極爭取作為中歐班列的樞紐，而烏克蘭的戰略位置更佳，一切戰後新建更可適應中歐連接的新要求，效率更高。

烏克蘭若中立，免除了美國因素，中國必然全力進軍，將之建設為進入歐洲的橋頭堡和與歐洲經貿的中轉、加工地。烏國戰後重建便有了中國的大投資和各種經貿投資保證。抗拒美國的政治干預，減少與俄的政治衝突，烏克蘭便可得中國因素之利，甚至可引進日本、南韓、印度、沙特阿拉伯、土耳其的投資與合作，以烏克蘭的中立開啟裏海地區的和平發展，連接跨裏海的國際通道至中東。烏克蘭的中立相信也會影響中東的和平發展進程。

烏克蘭戰敗，若能轉為政治中立，對烏克蘭、對歐亞國際大局都會有積極的作用，且是轉敗為勝，功在世界。只要擺脫政治偏執，積極面向世界，烏克蘭應可重現光輝的發展前景。