涉撻朵兇司機 共兩男落網

【本報訊】執法人員早前留意到一段網上影片，片段中一輛私家車在洪水橋田廈路田心村對開，被另一輛私家車攔截，一名男子落車與被攔截的私家車男司機就駕駛態度發生爭執，期間懷疑有人自稱三合會成員，並且手持攻擊性武器。

一人手持武器 人員經進一步調查後，於本周一清晨約5時，在天水圍區拘捕一名42歲男子，涉嫌「身為三合會社團成員」，他其後獲准保釋候查，須於5月上旬報到。至同日深夜約11時，人員再於元朗區拘捕一名38歲男子，涉嫌「自稱三合會成員」及「藏有攻擊性武器」，他已被帶走調查。

至昨日，該名38歲男子已被部門暫控一項「自稱三合會成員」罪、一項「藏有攻擊性武器」罪、一項「停牌期間駕駛」罪及一項「駕駛時沒有有效第三責任保險」罪，案件將於今日上午在屯門裁判法院提堂。

事發於上周六凌晨，洪水橋田廈路田心村對開，一名踢拖男子疑不滿其友人駕車期間，遭一輛私家車尾隨緊貼，其後與司機發生口角，期間有人自稱三合會成員並持鐵棍揮舞，喝令對方向其友人道歉，最後司機駕車離去。