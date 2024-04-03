禁錮虛幣炒家追數 3青少被捕6在逃

為18萬利潤吵大鑊 亂棍毆打勒索 千禧後的虛擬貨幣炒家，昨日凌晨被拍檔等9名青少年，禁錮於紅磡一酒店房間，以追討約18萬元投資利潤。期間，事主被亂棍毆打及勒索，其後暗中致電親友求救。執法人員趕至酒店，當場截獲並拘捕3人，並追緝6名涉案男女。事主身體多處受傷，經敷治後需送院治理。

據悉，男事主姓劉（19歲），為虛擬貨幣炒家，早前與一名姓郭（19歲）男子，長租紅磡德豐街一酒店房間，以作投資虛擬貨幣及消閒據點。詎料，劉其後疑因金錢收益問題與人發生爭執。至昨日凌晨，郭男與另外6男2女青少年，相約劉到酒店房間，追討約18萬元投資虛擬貨幣收益。期間，雙方一言不合，劉遭包圍施棍棒毆打，有人更向他出言勒索。劉寡不敵眾，無力反抗下導致腰頸、手肘及嘴唇等多處受傷。

暗中致電親友求救 期間，劉趁眾人不察，暗中以手機致電親友求救，要求協助報案求助。執法人員接報趕至，一眾涉案青年疑聞風先遁，人員展開追截，當場制服郭男和一名男子，再於涉事房間內擒獲另一男子及發現事主。

人員經向事主及3名涉案男子了解事件來龍去脈後，得悉事件涉及金錢糾紛，經初步調查後，以涉嫌「非法禁錮」及「勒索」罪，拘捕郭及兩名分別16及17歲少年；另郭與該名16歲少年懷疑曾以棍襲擊劉，二人亦涉嫌「襲擊致造成身體傷害」罪被捕。執法部門正追緝在逃的4男2女，他們俱年約17歲；劉男經敷治包紮後，再由救護車送往伊利沙伯醫院接受治理。