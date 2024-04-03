涉走私63瀕危活龜 菲漢還押

【本報訊】一名菲律賓男子涉嫌把63隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，放到寄艙行李內，結果在香港國際機場轉機時被揭發。他被控兩項進口瀕危物種及一項殘酷對待動物罪，案件昨在西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至5月16日再訊，被告須還押。

案件5‧16再訊 37歲男被告Tabor Dexter Valera，持菲律賓護照來港。他被控3罪，包括「並非按照香港法例第586章保護瀕危動植物物種條例第5條條文的規定而進口附錄I物種的標本」、「並非按照香港法例第586章保護瀕危動植物物種條例第11條條文的規定而進口附錄II物種的標本」及殘酷對待動物罪。

控罪指，被告於2024年3月31日在香港國際機場沒有依照保護瀕危動植物物種條例第5條，而進口附錄I物種，即4隻潮龜及49隻輻紋陸龜；沒有依照保護瀕危動植物物種條例第11條，而進口附錄II物種，即10隻鹹水龜；及同日同地攜帶63隻龜來港，而其方式相當可能構成不必要的苦楚。案件編號：WKCC 1413/2024