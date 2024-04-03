總行天橋遭九巴燒穿 恒生追討1735萬元

由屯門開往灣仔會展的一輛961號九巴，於2019年5月駛經交易廣場往中環恒生銀行總行附近時，突然起火自焚，並波及至行人天橋橋底被燒穿一個10米乘5米的破洞，天橋鋁板及玻璃欄杆損毀，意外中無人受傷。意外發生後近5年，恒生銀行於上周四（3月28日）入稟高院，向九巴追討天橋維修費用約1,735萬元。

原告是恒生銀行有限公司，被告是九龍巴士（一九三三）有限公司。據入稟狀指，2019年5月11日，因被告的疏忽或違反謹慎責任，令恒生銀行總行大廈東行人天橋釀成火災，導致天橋鋁板及玻璃欄杆損毀，故入稟追討維修費用共1,735萬元。本報曾就此宗索償案向九巴作查詢，其發言人表示，由於事件已進入司法程序，九巴不便作回應。

5年前受波及需維修 資料顯示，當日晚上9時許，一輛961線雙層九巴沿中環干諾道中東行，行至交易廣場巴士總站對開，車長發現巴士底部突然冒煙及起火，並傳出異味及響聲，立即將車駛至慢線停下，並疏散全車7名乘客離開，同時通知公司及報案。未幾全車陷入火海，更傳出多次爆炸聲，並波及從交易廣場通往恒生銀行總行的行人天橋。

消防員接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，約20分鐘後將火救熄且無人受傷。肇事巴士被燒至剩低車架，上層車架被燒至扭曲變形，僅遺下座椅支架，而遭波及的行人天橋橋身被濃煙熏黑，橋底被燒出一個約5米乘10米的破洞，露出鋼結構支架。由於行人天橋結構恐怕受損，該路段曾一度需封閉並通知有關部門作檢查。於事發後不久，九巴發言人曾表示當時車長把巴士駛至中環海港政府大樓附近時，發現車尾冒煙，即把該巴士駛至安全地點，並緊急疏散7名乘客及報案。案件編號：HCA 608/2024