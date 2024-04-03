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16歲仔踩風火輪撞傷中年婦

人員檢走涉事「風火輪」。（陳嘉順攝） 人員檢走涉事「風火輪」。（陳嘉順攝）
人員檢走涉事「風火輪」。（陳嘉順攝）
【本報訊】昨日傍晚6時許，一名姓陸（56歲）女子，途經慈雲山沙田坳道近慈雲山道期間，被一輛俗稱「風火輪」的電動單輪車撞倒。救護員接報趕至，發現女事主清醒，她膝頭擦傷，經敷治後送院治理。騎乘「風火輪」的16歲少年沒有受傷，留在現場協助調查，人員其後檢走涉事的電動單輪車助查。
駕乘「風火輪」的少年。駕乘「風火輪」的少年。
駕乘「風火輪」的少年。
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