稱同袍辱妻母索償 警員須付5.6萬訟費

【本報訊】在警署報案室工作的男警去年入稟區院，民事指控駐守槍房的高級警員屢次刻意為難他，又稱「你老婆畀我×」、「你阿媽畀我×，生咗你個衰仔」。原告認為涉性騷擾及性別歧視，向同袍索償16萬元，並同時向警務處索償16萬元。原告及後撤銷向警務處索償，警務處則要求原告支付訟費。經早前開庭審理後，區院法官梁國安昨日頒下判詞，裁定原告須支付警務處5.6萬元訟費。

原告吳漢森（譯音），被告原本分別是林文隆（譯音）及香港警務處，原告早前主動終止針對警方的法律程序。惟警務處一方認為案件僅屬警員之間吵架，不屬性騷擾，並認為申索屬瑣碎無聊，故即使原告撤回申索，亦需支付訟費。

官指案件瑣碎無聊 法官於判詞指，本案明顯不涉性騷擾，只屬警員間的吵架，而且平等機會委員會在接獲原告求助後，亦認為不屬性騷擾案而不提供協助。但是原告仍選擇繼續入稟，法官認同警務處一方指案件屬瑣碎無聊，原告指控警務處亦屬錯誤理解，法官最終認為原告須向警務處支付訟費；至於原告針對林的申索，林早前申請剔除訴訟，法官聽取雙方陳詞後，上月亦裁定剔除原告對林的申索，該部分訟費容後處理。案件編號：DCEO 7/2023