酒駕逆線撼小巴 警員4‧16判刑

【本報訊】一名男警去年8月疑飲酒後駕駛私家車，並在葵涌和宜合交匯處逆線行駛，結果撞到一輛公共小巴，令一名小巴乘客受傷。男警被落案起訴危險駕駛及酒後駕駛罪，案件昨在沙田裁判法院再訊。被告承認兩罪，裁判官決定先為被告索取社會服務令報告，押後至4月16日判刑，被告准以一萬元保釋候懲。

曾建議小巴司機私了遭拒 46歲被告李志健，控罪書上並無填上報稱職業。李被控危險駕駛及酒後駕駛共兩罪，指他於2023年8月24日，在香港新界荃灣和宜合交匯處近燈柱FA5998B，在道路上危險駕駛私家車；於同日在呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有30微克酒精，超過100毫升呼氣中有22微克酒精的訂明限度。

案情指，當晚11時許，一輛公共小巴沿象鼻山路往象山邨方向行駛，駛至葵涌和宜合交匯處對開，被告駕駛的私家車則逆線迎頭駛至。小巴司機嘗試扭軚閃避，惟兩車仍撞上。被告落車時行不到直線，並曾建議小巴司機私下處理事件，但遭拒絕。執法人員其後到場，被告未能通過酒精呼氣測試。事件中，小巴上一名女乘客腰痛，需送院治理。

警員捲入酒駕事件時有發生。47歲男警李雪輝，被指在2023年4月2日，在旺角登打士街對開危險駕駛一輛輕型貨車；在駕駛該輕型貨車時，他血液中酒精含量超過法定限制訂明，即每100毫升血液中的酒精含量不低於70毫克。他承認危險駕駛及酒後駕駛兩罪，今年3月被判接受100小時社會服務令，取消駕駛資格6個月，另須完成駕駛改進課程。案件編號：STCC 711/2024