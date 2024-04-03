區選敗部三會復活 當局：無關曾否參選

【本報訊】政府日前公布俗稱「三會」的成員名單，當中近百人為區議會落敗者，惹來「敗部復活」的質疑。民政及青年事務局局長麥美娟昨日出席一個活動後表示，為了讓滅罪委員會、防火委員會和分區委員會等「三會」，與區議會有更好的結合，故委任區議會成員加入「三會」。當局作出委任時，不會考慮相關人士曾否參加選舉、或選舉取得多少票等問題。

稱僅着眼3重點 麥美娟指新任「三會」共2,999人，減去470名區議員，名額其實同往年相若。當局冀透過今次的委任，「三會」和區議會及關愛隊可互相合作和協調，各自在其崗位貢獻社區。她續指，委任3個地區委員會成員是考慮3點，首先必定是愛國愛港、跟政府在地區治理的理念是一致的；以及要熟悉地區；和具有服務地區的熱誠。

被問及原先是參選沙田區議會的落敗者祝慶台，被委入離島區撲滅罪行委員會，質疑是否熟悉離島區的區情。她解釋，有關人士在地區的服務具有一定經驗，不會只懂得自己地區的工作，其他地區亦有所認識及其聯繫網。

對於區會選舉落敗仍獲委任為「三會」成員，她指從來沒規矩、或法例訂明任何人參與某個選舉而落敗，日後不能參與地區或社會服務，加上服務社區，不一定要取得議席才可，況且「三會」成員都是義工。她重申當局是嚴格考慮「三會」人選的任命，確保成員同區議會結合，而人選必須符合前述的3個條件。至於曾否參與選舉，或選舉的得票數字多少，則不在考慮之列。