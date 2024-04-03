快餐店續聘退休員工 103歲任經理

【本報訊】香港人口老化，年長而不休的情況愈來愈多。美心集團表示，一直以合約或兼職方式續聘退休員工在原本的崗位服務，目前在港聘請的逾兩萬名員工中，銀髮族佔整體11%，約有2,500人年齡於60歲以上，當中有28名員工年齡在70歲以上，最年長員工已年屆103歲，服務集團逾60年。

年屆103歲的龐敬嫻為現時美心最年長員工，現任職高級財務經理，在集團會計部服務逾60年。她憶述，自己由美心成立第一間餐廳開業起已開始「管數」，最初工作時仍未建立寫字樓，自己的工作枱只設於餐廳廚房背後的一個小倉庫內，一直見證公司的發展和成長。

28職員70歲以上 另一名年長員工莫明德現年80歲，由廚房雜工開始其美心的職涯，有份負責創立美心西餅，並將美心月餅推廣成香港銷量最高等。

他形容老闆愛才，自己65歲時獲邀留任15年擔當業務顧問，直至去年底才正式退休，合共服務美心60載。他笑言，由於一直享受工作，有時也完全忘記自己年齡。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威表示，集團珍視每位擁有豐富人生閱歷及工作經驗的員工，希望他們能與年輕員工及後輩，分享知識、經驗，並交流新思維，將有利於培育後輩、促進跨代交流，更幫助美心在創新求進的同時，能夠保留傳統的味道和感覺。