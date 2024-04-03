逾60%影視從業員遭拖糧 僅半數成功追回

【本報訊】嶺南大學昨日公布一項調查發現，逾60%影視業從業員曾被拖糧，少則被拖一至兩個月，重則被拖足半年以上，然而只有一半人追討成功。嶺大文化研究系系主任兼講座教授潘毅認為，政府作為本地影視業的主要投資者之一，除了增加資助額，長遠亦應負起牽頭責任，規定影視業的勞動條件達到合理水平。

嶺大研究團隊從去年4月至今年1月期間，透過兩輪問卷調查共收集212份有效回覆，受訪者年齡介乎18至65歲，來自電影、電視、廣告等行業。結果發現，過半回覆者在過去半年的平均收入不多於兩萬元，然而逾60%人在最近一份工作曾被拖糧，當中22%人被拖一至三個月，17%人被拖6個月以上；尤其以「攝影」及「燈光、電工」崗位最嚴重。

憂被唱衰無工開焗放棄 調查又發現，只有一半人成功追討薪酬，仍在追討佔22.6%，亦有21.9%人更追討失敗。當中有逾半人表示因擔心被「唱衰」，而放棄追究不合理待遇，其次為「覺得沒有用」，以及擔心追討過程漫長繁複等，反映從業員可能憂慮因形象受損，或面對「無工開」等後果，即使面對資方剝削，仍然選擇忍氣吞聲。

受害者Stark憶述，自己曾任攝影師和後期剪接，協定交付短片成品後，客戶便須支付尾期製作費，但客戶一直拖欠尾期薪金，更每隔數月便要求修改剪接內容，以示其交付的短片並不屬「完成品」。此外，每次當問及支付情況，對方不是支吾以對，就是直接不回覆訊息，最後拉鋸兩年半，直到自己表示提告才成功收回酬勞。