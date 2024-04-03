下月發個人報稅表 微升至244萬張

【本報訊】稅季將至，稅務局昨日發出約22萬張2023/24年度利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表及31萬張僱主報稅表，數字與去年相若。至於為數約244萬張的個別人士報稅表，就將於5月2日發出，則較去年的240萬張微升。納稅人及僱主一般須於相關報稅表的發出日期起一個月內填報。就有委任稅務代表的個案，提交報稅表的期限載列於已上載稅務局網站的「整批延期提交報稅表的通函」。

昨寄65萬利得物業僱主報稅表 為便利納稅人，稅務局在去年推出新模式利得稅電子報稅措施，讓納稅人以電子方式提交報稅表，連同符合「網頁內嵌式可擴展商業報告語言」（iXBRL）格式的佐證文件（包括財務報表和利得稅計算表）一併提交。稅務局在今年已更新及提升分類標準準則及擬備工具，提升功能包括增加轉移功能及提升使用模板工具的總入息門檻，從200萬元增加至500萬元。同時，亦推出了繁體中文分類標準準則和擬備工具，讓納稅人轉換他們以繁體中文編製的財務報表和利得稅計算表成為iXBRL數據檔案。

在數碼化時代，稅務局亦鼓勵納稅人以電子方式提交利得稅報稅表。稅務局提醒納稅人及僱主，如採用郵遞方式交付報稅表，須支付足額郵資，確保郵遞準時無誤。稅務局不會接收郵資不足的郵件。