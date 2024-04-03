欺詐選舉費用 網紅「龍心」囚半年

【本報訊】網絡紅人「龍心」林克霖參與2020年立法會新界東地方選區換屆選舉，之後涉嫌將接受臉部護理等費用列入選舉開支，涉款逾5.8萬元，被指企圖欺詐選舉事務處向他支付申索。林事後被控選舉舞弊及企圖欺詐等6罪受審，他不認罪，最終被裁定其中4罪罪成，昨在東區裁判法院被判入獄6個月，他申請保釋等候上訴，惟遭拒絕，即時收監。

4罪成 申保被拒 47歲被告林克霖，報稱無業，他沒聘律師，昨日他自行作進一步求情時指，因不熟悉相關法例，根本沒意識到自己犯法，現已吸取教訓，望法庭輕判。裁判官判刑時指，被告有預謀犯案，無反省及悔意，考慮所有因素，就4罪均判入獄6個月，全部刑期同期執行，總刑期6個月。

控方指，被告於政府刊憲公布進行立會選舉前，進行臉部美容療程、租用酒店房間作辦公室及到訪東南亞籌集經費，惟該選舉不設海外投票，認為被告明知仍作出上述的申索，屬企圖欺詐及舞弊。

經過審訊之後，就着到訪東南亞籌集經費，裁判官認為不能夠排除有機會促使他當選，故裁定涉及此事的兩罪罪名不成立，其餘4罪則罪成。案件編號：ESCC 2050/2023