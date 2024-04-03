荃灣非法集結 3男女分囚25至30月

【本報訊】2019年8月荃灣一帶有示威者聚集，最終由非法集結演變成暴動。其中涉及10人的案件，當中7人已認罪及判刑，餘下3人則於開審前，承認作為交替控罪的串謀非法集結等罪，案件昨於區院判刑，法官練錦鴻判該3人監禁25至30個月。練官指3人被捕時與非法集結的位置相距不遠，且他們均帶着裝備到場，明顯是有備而來，為加入的示威者提供裝備為其助威，罪責與其他示威者相同。練官認為本案參與者罪責接近暴動，屬非法集結中較嚴重。

官斥罪責接近暴動 3名被告分別是潘世傑（30歲，機械技工）、羅雅婷（46歲，女，無業）及區曉鋒（40歲，機械技工）。3人同被控一項串謀暴動罪，指他們於2019年8月25日，與他人串謀在葵涌及荃灣附近一帶暴動。他們否認控罪，但承認作為交替罪的串謀非法集結罪。該罪指3人於上述時間及地點與他人一同參與非法集結。兩名男被告另外各承認一項無牌管有通訊器具罪，即一套無線電收發機。潘被判監30個月、羅及區則被判監28及25個月。

練官指本案示威者的行為，令香港帶來負面影響，令香港以外的人士擔心，以為香港是烽煙處處、戰火連天的地方。練官又指留意到有法官就本案其他被告以監禁15個月作量刑起點，卻沒有解釋原因，且沒有提及有示威者向執法人員擲磚及汽油彈等較嚴重行為。案件編號：DCCC 47/2024