高銀旗下公司清盤案 6‧19提訊

【本報訊】現已破產的高銀金融前主席潘蘇通曾持有的何文田樓盤「傲玟」，該樓盤發展商兼高銀金融旗下公司「金鋑有限公司」，於上周四（3月28日）被一間管理顧問公司入稟高院提出清盤呈請。高院已安排於6月19日進行首次提訊。

呈請人Outstanding Management Consultation Limited，答辯人金鋑有限公司。由於清盤案的入稟狀為非公開資料，故未有是次清盤呈請的具體詳情。

資料顯示，呈請一方（下稱該公司）曾於2022年4月入稟高院，指金鋑於2020年5月與其達成協議，由該公司借款5億元予金鋑，金鋑需於3個月後歸還，潘蘇通則作為貸款擔保人。其後雙方再達成協議，金鋑需於2021年1月9日或之前還款。但期限屆滿後，金鋑未有清還所有款項。截至其入稟時，金鋑仍拖欠本金連利息逾8.1億元，故該公司入稟高院追討。金鋑及潘蘇通於一個月後，亦曾入稟高院，要求法院頒令限制該公司，不得就金鋑被指欠該公司逾8億元一事作清盤呈請。

潘蘇通早前被頒令破產 由於潘蘇通在該公司入稟後被頒令破產，故該公司先剔除有關潘的訴訟，並針對金鋑申請簡易判決。高院原訟庭法官吳嘉輝最終在去年1月，頒下判詞裁定該公司勝訴，下令金鋑須償還款項。

法官於判詞指，潘蘇通當時作為高銀金融主席及相關公司董事，他不可能沒有經過深思熟慮，就促成金鋑與該公司之間的協議。何況證供顯示，在簽署協議前後，高銀法律團隊與該公司法律代表有電郵往來，就着草議協議交換意見。因此，顯然潘及金鋑是在取得法律意見及知悉協議細節才簽署，故裁定協議有效，金鋑亦需還款。案件編號：HCCW 188/2024