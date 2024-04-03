醫健：健康在您手：晚期病人之腳腫困擾

在團隊的服務經驗中，不時遇到患者腳腫的個案。曾初次探訪一名患有晚期腎衰竭的女士，最令到人留意的是其雙腳的水腫，輕輕一按便出現明顯下陷，皮膚數秒才能回彈。交談時才了解到她因行動不便，不能常到街市購買新鮮食物，只能在家常備醃製食物及乾糧並以此為主食。

了解她的需要後，團隊為個案轉介送飯服務，亦介紹腳部的伸展運動，讓她在平日打發時間，例如看電視的同時也可以紓緩水腫。在醫社溝通下，醫生調整藥物及擬定限水的建議。我們則提供一些量杯，讓患者估算一天的流質攝取量，並為她以按摩促進水分循環。多管齊下之後，患者的腳腫獲明顯改善。

四點入手改善腳腫 不單止是晚期腎衰竭的患者，很多晚期患者也易有腳腫。出現腳腫的原因很多，包括腎臟因疾病而未能正常排出水分、吸收過多鹽分、下肢血液循環不理想、藥物副作用等。嚴重者更不良於行，甚至容易跌倒。想改善腳腫，可從日常生活着手，以下四點供大家參考：

一. 減少進食高鈉食物如罐頭、醃製食物；

二. 應盡量配合醫生提出的限水建議，如飲水可多次小量或以噴壺濕潤口腔；

三. 盡量用小椅子或枕頭等抬高雙腳休息，如引起其他身體部位不適時，可放回普通姿勢，直至沒有不適後再嘗試抬高；

四. 按照個人能力，在家中做促進血液循環的腳部伸展運動，如坐下或平臥時伸直雙腳，腳上下移動。

若果腳腫情況未有明顯改善，建議找醫生檢查作進一步跟進。大家亦可多留意身邊受到腳腫困擾的親朋，鼓勵他們及早諮詢醫護人員，找出原因及對策。

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