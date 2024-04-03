公院老化事故頻現 申撥逾16億元改善

醫管局提1831項工程 去年本港公立醫院頻頻發生冧天花、跌手術燈等事件，政府指截至去年底，醫院管理局小型工程的一次過撥款結餘約為6.1億元，預計將於2024至25年度用完，故向立法會財務委員會申請新撥款，根據醫管局計劃，2024至25年度約有1,831個繼續進行的和全新工程項目，預計年度開支約16.2億元，較2023至24年度的22.06億元預算減少27%。

根據政府提交立法會的文件，在新一財政年度計劃的1,831個工程中，320個為新工程項目，當中包括20項設施修復計劃、3項服務量提升計劃、72項安全機電計劃、19項感染控制和衞生環境改善計劃、30項節省能源計劃、34項編訂時序保養計劃，以及142項定期維修及主要工程計劃的預備工程。當局指，有關工程項目在兩至3年內完成後可改善17個住院病房，增設34張病床及8個診症室，更換8部升降機，更新兩部緊急發電機和6台總配電箱。

瑪嘉烈翻新產房預1170萬元 16.2億元開支當中，有8,302.2萬元會用於繼續進行現有的工程項目，2,423.1萬元用於10個正進行中的設施修復工程當中，有關醫院包括屯門醫院、瑪嘉烈醫院、瑪麗醫院等，開支最大的為瑪麗醫院正院B6病房翻新工程，2024至25年度預算達1,266.4萬元。而新項目當中，有5,925萬元用於東區尤德夫人那打素醫院、仁濟醫院等10個設施修復工程，開支最大的為瑪嘉烈醫院主座翻新產房，2024至25年度預算達1,170萬元。

文件亦提到2022至23年度，醫管局撥出21億元資助2,239個繼續進行和新的小型工程項目，當中包括252項設施修復計劃、18項服務量提升計劃、66項安全機電計劃、兩項加強人人暢道通行計劃，以及1,901項定期維修/小型工程及主要工程計劃的預備工程。醫管局預計2,239個項目的總開支約92.47億元。