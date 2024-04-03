都大研新「三合土」 減抗生素污染

【本報訊】「三合土」可有效降低土壤中抗生素含量，且可提高土壤養分。近年抗生素和抗生素抗藥性基因引起的污染問題開始受到關注，土壤中含有過多的抗生素不僅會對土壤造成污染，更會透過食物鏈危害人體健康。香港都會大學科技學院透過改良土壤配方研發「三合土」，能有效減低抗生素在土壤中的濃度並增加土壤養分，進而改善土質。

都大科技學院講師潘敏及其團隊研究的「三合土」改良配方，是通過配比環境中的三種廢棄物實現，包括中藥渣、污泥及生物炭。都大表示，其可有效減低土壤中抗生素的含量，促進其降解，繼而改善土質。在該三種廢棄物當中，中藥渣含有豐富碳元素，污泥則富含氮、磷、鉀等植物、土壤所必需的微量元素，而生物炭則可改良微生物族群。

提供農作物理想生長環境 潘敏稱，「三合土」是在嘗試混合多種廢棄物作為改良劑時發現。配方能有效降低土壤中抗生素的生物活性，改善土壤質素，為農作物提供理想的生長環境。她又指，團隊目前還在繼續優化「三合土」配方，希望能有進一步的改良。

抗生素是一種具有生物活性的物質，被廣泛應用於人類及禽畜的疾病治療，但其一旦透過各種渠道排放到農田中，這些抗生素就會對土壤造成污染。抗生素和抗生素抗藥性基因有可能會影響植物的產能及生長，甚至一些植物若吸收了抗生素會在植物體內造成累積，後通過食物鏈會逐漸向人體富集，對人體造成危害。