垃圾徵費 廚餘回收乏配套 削試行減廢力度

酒樓：指定袋未能套穩中型垃圾桶 垃圾徵費「先行先試」昨踏入第二日。有參與院舍透露，尿片、口罩、敷料等垃圾量難以減少，會先做好廚餘回收，收集垃圾量等數據再向政府匯報。參與的酒樓經理則指，員工仍適應轉用指定垃圾袋，指已開始回收玻璃樽減少垃圾量，但批評廚餘回收配套不足，阻礙其測試減廢的力度。

原定在今年4月實施的垃圾徵費押後至8月才全面推行，而前日率先在14個處所試行徵費。其中，試點之一的新蒲崗新光宴會廳當日已經轉用綠色的指定垃圾袋。該酒樓經理陳鳳儀昨在電台節目表示，員工仍在適應使用新指定袋。她指出，指定袋設計不太適合240公升的中型垃圾桶，當員工倒入廚餘時，指定袋往往會向下墜，袋身未能套穩垃圾桶。

預留綁結位 減3成容量 陳鳳儀續指，棄置垃圾前須確保指定垃圾袋已紮好，因此需要預留空位打結，變相每個袋只能盛載至70%滿便需更換，增加垃圾袋使用量，她期望港府改善指定袋設計。她提到，酒樓已開始回收酒樽等玻璃樽減廢，員工需花時間及氣力清洗。但廚餘則因回收配套不足，被迫要與其他垃圾一起扔棄。她促請港府做好廚餘回收配套，又說若回收點太遠，員工亦未必願意將廚餘運到回收點。

九龍城成龍居則為另一私人住宅試點，當區區議員吳寶強表示，所接觸的住戶均稱願意參加試驗，認為正式實施後每月支出增加數十元仍可接受，他們又稱指定袋的厚薄無問題。

另外，議員顏汶羽引述參與計劃的私營安老院表示，院舍較難減少尿片、口罩、敷料等垃圾量，目前主要做好廚餘回收，收集數據統計再向政府匯報。

顏認為不應完全豁免院舍垃圾費，否則會有違政策原則，冀院舍先盡力做好分類回收及減廢，社會福利署亦可同時考慮提供額外津貼予院舍或住院的長者。

環境及生態局在「先行先試」首日於社交平台指出，院舍負責人向局方指在使用指定袋後，有助加強員工對源頭減廢的意識，但員工需要時間適應垃圾分類，又說「先行先試」有助院舍確定徵費後成本增加的情況。