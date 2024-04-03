旅發局撥11.2億推廣 冀增訪港客

【本報訊】旅發局在2024至25財政年度的政府常規及額外撥款總額為15.2億元，當中市場推廣預算為11.2億元，而2023年全年的訪港旅客達3,400萬人次，旅發局預計今年全年訪港旅客人次約4,600萬。立法會經濟發展事務委員會昨日討論旅發局2024至25年度工作計劃，有議員表示旅客人數仍和高峰有距離，詢問當中原因，亦有議員認為香港需要做好本地旅遊。

旅發局表示，按客源市場分布，2023年錄得近2,680萬內地旅客人次，佔總旅客量79%。東南亞市場全年復甦情況已達疫情前約70%，其中菲律賓及泰國的旅客量更在去年12月超過疫情前水平。2023年整體過夜旅客超過1,700萬人次，他們平均留港時間為3.6晚，亦較疫情前的3.1晚長，人均消費為6,900元。

當局稱需吸引港人夜間消費 議員林筱魯表示，旅客數字離高峰仍有距離，詢問航空運力是否最大制約，又指香港的夜間活動整體服務質素下降，甚至沒有開舖。文化體育及旅遊局局長楊潤雄回覆指即使是開關時間較早的地區，旅遊業也只回復到七至八成，可能大家對旅遊的要求和做法已經出現改變，又認為要吸引更多港人夜間消費，純粹靠遊客也難以維持，希望能將夜生活重新帶回來。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局社交平台是所有旅遊機構之中粉絲最多，而在2023至24年度的觀眾有24億，大部分經費有超過四分之一用在客源市場上的推廣，當中主要投入在內地市場、東南亞市場為主。

議員何俊賢則表示宣傳對地區經濟沒有彌補性，認為亦需要本地旅遊和本地消費，旅發局需和其他部門溝通，搞活本地旅遊業，又指目前整體人均消費下降，網上也宣傳窮遊香港。楊則回應指市民生活模式改變，需要和民政總署溝通如何合作。