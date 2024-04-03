港旅業實況 五一長假見真章

【本報訊】復活節4日長假期間，香港入境旅客數量僅錄得40萬人次，遠遜出境的219萬人次，兩者相差超過4.4倍之多。有本地旅遊業代表認為，本港遊客主要來自內地，但剛過去的復活節假期非內地假期，料要到下月的五一長假，才能真正反映本港旅遊業情況。議員建議，當局應繼續開放更多個人遊城市，便利大灣區的旅客來港。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠昨在電台節目表示，本港遊客主要來自內地，但剛過去的復活節假期並非內地假期，加上疫後歐美訪客數量持續下降，難以單靠復活節旅客入境人數來評定本港旅遊業情況。她相信，要到下月的五一假期，再觀察旅客入境人數，才能真正反映香港現時對遊客的吸引力。

梁芳遠又指，即使訪港旅客人數在新冠疫情後逐漸回升，但主要是通過個人遊來港，且旅行團報名人數亦未有明顯上升，加上存在非本地旅行社經營的「黑團」，故旅行社經營情況並不樂觀。

議員倡加開個人遊城市 批發及零售界議員邵家輝亦指出，港人北上消費成風，本地零售市道面臨重大挑戰。他相信，舉辦更多大型盛事能增加香港吸引力，建議政府除着力吸引亞洲及歐美遊客外，亦應繼續開放更多個人遊城市，並提供更多簽注上的便利，例如一簽多行，便利大灣區旅客來港。