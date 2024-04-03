最凍復活節 盛事冇料到 百業陷絕路

港人出走 消費外流 市道失救 復活節長假期結束，最新出入境人次統計顯示，假期中約有229萬人次的港人離境，同期入境旅客僅有50.2萬人次，出多入少下，香港零售及飲食業度過了一個慘淡的復活節。有飲食業界代表慨嘆，假期生意按年下跌20%至30%，有議員在假期最後一天走訪多區觀察情況，發現大坑有不少吉舖，也有街坊向其哭訴各行業都經營困難。有議員更指「復活節假期香港未有復活」，過去一年本港試過搞熱鬧，設打卡點，「盛事」一浪接一浪卻吸不了客，批評政府已舉債度日，卻花公帑搞沒效益的活動，促當局應考慮減輕中小企負擔的政策。

旺季搵錢不再 食肆僅得三枱客 復活節假期即3月29日至4月1日的4日中，共有近176萬人次港人出境，入境旅客僅40萬人次。由於不少港人在假期前的下午已離港，若連同假期前夕的3月28日計算，5日離境人次高達約229萬，入境旅客僅50.2萬。大量港人外遊或北上，嚴重衝擊本地消費業，稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮昨在電台節目表示，今年復活節假期的生意較往年差20%至30%，以往假期理應市道旺，是「搵錢」的時機，但今年部分店舖在復活節假期中只有兩、三枱客，業界十分徬徨。

邱指出，假期中離港的港人屬主要消費群，沒離港的人群消費力較弱，由於整體氣氛影響消費信心，即使留港的市民亦或流向低消費，對行業的影響極大。他續指，業界已各自「出盡法寶」提供優惠，但亦期望政府協助，包括早前曾提倡的假期消費券或晚間消費券，讓政府及業界各自出一分力帶旺市道。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀在復活節假期最後一天走訪全港多區，她指在大坑見到橫街有不少吉舖，亦有街坊反映自從通關後人流減少，一位由南區前來的街坊，更哭訴目前香港各行各業經營困難。

18區繽紛活動 經濟效益惹質疑 葉劉淑儀稱現時香港市道甚差，質疑政府籌辦全港18區「日夜都繽紛」活動，實際帶來多少經濟效益？香港營運成本高，除非可創造極大價值或大幅減價，讓市民及旅客認為值得在香港消費，否則短期內難以改變香港市道低迷的現象。

香港消費旁落，議員江玉歡亦在社交平台貼文指，過去數天的復活節假期香港並未有復活，一年來香港試過搞熱鬧，設打卡點，「盛事」一浪接一浪，又引述報道指聽到市民參觀發光蛋時，報以一句「表面風光」，反映市民心水清如鏡。她批評政府現時舉債度日，卻花公帑搞花海、波波裝飾粉飾門面 ，認為面對經濟寒冬應「睇餸食飯」，建議立即煞停垃圾徵費及走塑措施。