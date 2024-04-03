鼓勵鄰里舉報濫用 加強公屋流轉

【本報訊】當局鼓勵市民舉報濫用公屋，房屋署考慮效法「好市民獎」般於今年推出獎賞制度，舉報成功可獲3,000元獎金。房委會資助房屋小組委員會委員柯創盛昨日支持舉報制度，認為有創意，可鼓勵住戶互相提醒，加強公屋流轉善用。

查內地物業 倡以個案跟進 他又強調，在未有舉報制度前，亦有很多住戶會向區議員或屋邨辦事處舉報濫用公屋單位情況，例如單位長時間沒有人居住、水錶電錶長期沒有跳動等，他不擔心會影響到公屋住戶的鄰里關係。

對於房屋署將向約25萬個已住滿10年的公屋住戶派發第二輪資產申報表，柯創盛指出上次審查收回的公屋單位數量較想像中高，認為申報機制有效，可令公屋資源合理分配，收回的單位可供更有需要的家庭入住。他續指，有住戶向他反映，希望申報手續能夠更簡便容易，例如可透過屋邨辦事處進行批核。

另外，本港將與內地部門加強合作，以獲取部分租戶在內地的物業資料。柯創盛認為執行過程中，部分個案或有不可抗力因素，例如在國內擁有祖屋或聯名物業，認為應以個案形式處理。至於房屋署表示日後人手充足後會抽查2%的公屋輪候冊申請人，他指相關數字視乎人手安排，認為今次提出加強抽查，對於房署及申請人均有正面作用。