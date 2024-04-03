收公屋恐寥寥可數 打擊富戶一場騷

本報早揭豪車滿布 25萬戶下月須申報 本報早前揭發公屋停車場泊滿豪華汽車，反映當局打擊隱形公屋富戶不力。房屋署昨日起展開第二輪公屋入息及資產申報計劃，逾25萬個租戶最遲下月底要交回申報表，比起首輪派表租戶數目增逾兩倍。不過，有議員就認為今輪派表後能夠收回的富戶單位數目與首輪差不多，對比在首輪申報計劃後收回的約450個單位，估計「今次都應該係幾百個左右」，坦言收回富戶單位對紓緩整體公屋平均輪候時間沒有太大幫助。

首輪派8.8萬申報表 僅收450間屋 現時公屋平均輪候時間達5.8年，不少基層等待上樓遙遙無期。為打擊濫用公屋，去年10月房屋署向首批8.8萬個在公屋居住10年以下的租戶派發申報表，要求申報居住情況及是否擁有香港住宅物業。最新數據顯示，房屋署已收回超過99.9%申報表，並有約450個公屋戶在要求申報後已主動交回或被收回公屋單位；2023/24年度截至今年2月底，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位超過2,500個。

至於首輪申報仍未交表的約50戶，房屋署已啟動深入調查。就首輪申報租戶，當局與土地註冊處資料作比對，截至今年2月底，房屋署已覆核了約5.9萬戶，當中有約190戶被發現持有香港住宅物業，其中有60個單位已被收回，另外亦向約20戶發出「遷出通知書」及跟進檢控，而餘下的約110戶將會按序跟進租約管制行動或檢控。

議員料再收數百單位 成效不彰 昨日房屋署展開新一輪公屋入息及資產申報計劃，要求超過25萬個租戶在今年5月底或之前交回申報表。房屋局局長何永賢早前強調，除加強抽查及審查住戶資產，亦會查核住戶所持有的車輛價值、內地及海外物業等。

議員梁文廣坦言，收回公屋單位「收得多並非好事，即係話存在瞞報、呃公屋嘅手段」。對比起首輪申報後收回約450個單位，他估計今輪亦只會收回差不多約數百個公屋單位，因為現時申報制度非常嚴謹，只有少數不合資格的超級富戶會鋌而走險，但也會被房署找出，故若有不合資格的富戶也會選擇不填申報表直接放棄公屋。

車輛計及折舊率 需與運署合作 對於今輪申報計劃強調也要申報車輛價值，梁文廣則指部分車輛或屬企業名義，即便是個人持有較貴的車輛，計及折舊後，也未必會超過租戶的資產限額。他認為公屋租戶擁有豪車只是當局調查線索，但當局不能以此來判斷租戶是否富戶，「佢鍾意揸靚車，但銀行無錢」，但若有租戶瞞報，房屋署也會與運輸署合作查明。

議員陳學鋒則表示，上一輪申報計劃收回單位數目不多，相信今輪收回的單位數目對縮短公屋平均輪候時間不會有太大幫助。他表示，雖然幫助有限，但也有需要做，因為要確保市民對公屋有合理期望，給予公眾不可濫用公屋的清晰訊息。