北上消費已成風 港餐飲業響警鐘

港人北上消費蔚然成風，平時周末起碼都二、三十萬人北上大灣區吃喝玩樂；遇上長假期，好像今個復活節，假期首3天已約有150萬人次港人出境，只要看看羅湖口岸、落馬洲口岸、港珠澳大橋口岸等均塞爆人潮，就知港人北上確已成癮！香港餐飲聯業協會會長昨日在電台節目表示，過去3日復活節假期大批人次出境，極大影響本港餐飲業生意，日間生意額估計至少減少兩成，晚間生意或減少四成以上。

行內人講出實話，而財金官員卻於網誌貼文，一味指本港有藝術、金融盛事，有關活動亦吸引數以萬計市民和遊客參加；估計每150萬名旅客可為香港帶來約30億元收益，為不同行業創造積極正面的環境和氣氛。財金高官多不食人間煙火，哪裏曉得民間疾苦啊！數字會說話，單是3月31日就有逾10間店舖結業，食肆佔多數，其中有間位於土瓜灣的平民扒房，經營逾40年，老闆感嘆「香港欠缺消費氣氛，每逢假日生意反而更差」。誠然，若碰上長假期，更會出現短暫的「港人大遷徙」，呼朋引類北上吃喝尋歡，不少港人壓根兒不願留港消費，灣仔有間經營了15年的中式酒樓結業，其老闆表示，「飲食業這樣困難，點做都死」，語氣何其悲壯！

要言之，港人北上消費成風，食肆首當其衝，難免掀起結業潮，不要說有逾40年歷史的平民扒房要「執笠」，連有100多年歷史、被旅發局列為宣傳景點的「赤柱美利樓」的兩間高級西餐廳，網上貼文指或將於本月14日結業。令人不安的是，如此高級餐廳，若然亦抵不住「少人遊」而要執笠，其餘如淺水灣、山頂那些富有特色和景點的餐廳，會否步其後塵「隨風而逝」？想起都不禁令人唏噓！香港，還值得文人雅士「傾城之戀」嗎？業內人士指出，在疫後通關不久的去年復活節，本港飲食業生意雖然減少三成，但仍有不少港人留港消費，但之後北上消費成風，市民外遊已變成生活常態，出境的市民大部分屬於高消費力，本港餐飲業最受影響是高級食肆。

於此可見，盛事活動雖然帶動部分遊客和市民消費，但始終屬地區活動，得益的主要是西九、尖沙咀及維港兩岸的食肆。正如業界指出，近期不少食肆結業，尤其在北區，估計過去一個月全港有200至300間食肆結業，相信情況會持續，若然，政府敲鑼打鼓營造的「日夜都繽紛」，即使每月放煙火，恐怕亦不過是「阿聾燒炮，得陣煙」！

物競天擇，適者生存。市民北上消費，除了吃喝玩樂，不少阿太順道買餸，甚至美甲完又去配眼鏡或洗牙，香港零售服務行業「唔死都一身潺」啦！有網民號召港人留港消費打救疲不能興的經濟，但更多人反應冷淡，揚言不會「共度時艱」，甚至冷言「執笠係抵死」！有論者指港人用腳投票，根本是飲食業咎由自取，譬如價錢貴到不合理，服務態度又差，試問又怎會「食過翻尋味」？認為飲食業已到了不得不轉型的時期，必須有汰弱留強的準備。講甚麼都假，提升食物和服務質素，提高「性價比」啦，否則餐飲結業必如骨牌效應！