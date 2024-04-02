龍七公：沒崩潰沒見頂 唱衰只是徒勞

國家領導人說，中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂。

對比2023年全球主要經濟體GDP增長處於2.5%至3%的區間，中國經濟5%左右的穩定增長鶴立雞群，也足以證明全球增長發展的引擎將仍由中國繼續承擔。當前，中國經濟運行中的確還存在不少困難挑戰，但看中國經濟發展必須貫通歷史、現在和未來，看大勢、看走勢。

廿多年前中國GDP不到美國的八分之一、日本的四分之一，便敢於對美國說「不」。而今天中國GDP已是美國的70%、日本的4.2倍，又怎會向美西方唱衰屈服呢？有專家估測，2030年中國人均GDP可超過二萬美元，突破「中等收入陷阱」的魔咒，即擺脫經濟發展到一定規模後，其成長變緩及停留，並因薪資上漲而失去出口產品競爭力的困境。中國已進入高附加值市場及發達經濟體行列，GDP超越美國，不是「能否」的問題，而是「時間」的問題。

有違邏輯 有悖事實 近年來，中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，更有悲觀看法擔心中國將如同上世紀80年代的日本「迷失30年」。但中國與當年的日本迥異，今日中國經濟具有超大規模市場、完整的產業體系、完善的配套能力、科技創新的巨大潛能、有為政府的政策調控力，中國經濟豈會因屢敗屢唱的抹黑言論而衰退。此輪「中國見頂論」，無非又是「中國崩潰論」等的翻版，無論其背後的真實目的是甚麼，都是對中國充滿了別有用心的算計。

伴隨製造業高端化、智慧化、綠色化紮實推進，中國經濟在新質生產力賦能下，迸發出澎湃活力。中國市場的吸引力依然強勁，Tesla、福士、西門子等外資企業不斷擴大在華業務，用實際行動對中國市場投下信任票。中國的新質生產力正加快形成，「新三樣」即新能源汽車、鋰電池、太陽能電池，去年出口已突破萬億元。

美西方某些機構和政客一直炒作中國經濟面臨的一些風險挑戰，以虛假敍事誤導輿論。中國強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，持續有效防範化解重點領域風險，贏得外界更多認同。類似「中國崩潰論」、「中國見頂論」的話語陷阱還有很多，但它們都有一個共同特點，就是有違邏輯、有悖事實，雖然有的論調看似「新鮮」，實際上只不過是「換湯不換藥」。

中國經濟展現出強勁的韌性，不僅在國內層面表現出色，也在全球範圍內發揮重要作用。國際貨幣基金組織日前上調今年中國經濟增長預期，包括經濟合作與發展組織、亞洲開發銀行、摩根大通、花旗集團和瑞銀集團在內的更多機構跟進，上調今年中國經濟增長預期，且均上調至5%以上。在這些鐵一般的事實面前，足以證明中國經濟既沒崩潰，更沒見頂，所有唱衰均是徒勞。