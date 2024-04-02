笑看天下：餐飲業亦應自我反省

財金官員喺網誌貼文，指本港經濟第一季保持平穩增長，訪港旅客人次超過1,100萬，宏觀形勢為本地零售、餐飲及運輸業界帶來一定的支持，但業界同時面對訪港旅客消費模式改變，以及部分港人增加北上消費等帶來影響，減弱對前景的信心。財金官員又指「藝術三月」嘅活動吸引數以萬計市民和遊客參加，有利吸引更多商務活動和旅遊消費；估計每150萬名旅客可為香港帶來約30億元收益，為不同行業創造積極正面嘅環境和氣氛。但事實似乎並不如財金官員所說般樂觀及正面。

呢，復活節長假期首3日，約有150萬人次港人出境，飲食業生意大受影響，單係3月31日就有逾10間店舖結業，其中有間位於土瓜灣嘅平民扒房，經營逾40年，老闆話香港欠缺消費氣氛，每逢假日生意反而更差，期望港人能自救；灣仔亦有一間經營咗15年嘅中式酒樓結業，老闆就指「飲食業這樣困難，點做都死」。

店舖執笠潮引來市民關注，網上嘅「全港店舖執笠結業消息關注組」於短短一星期，由不足一萬名成員急升至12.4萬人，網民分享店舖執笠意見，大多數彈消費太貴、服務態度差、食品質素唔好；有網民甚至指商家喺經濟好時又要賺到盡，依家經濟環境差面臨執笠係「抵死」，揚言北上消費或到外地旅遊，亦不會與香港商戶「共度時艱」！

何以咁大仇口？老朽覺得餐飲業亦有必要反省，除了服務差收費貴，食品質素太求其亦不容忽視，老朽吃過一客蛋牛治竟然蛋還蛋，仲要薄到張紙咁，罐頭鹹牛肉就咁塗抹上去，你話邊會有「口感」；更惡劣的是那杯奶茶，隻杯有陣漂白水味！阿哥，咁都收40個大洋，老朽一氣之下，回家自己煮！