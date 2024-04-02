自成一家：如何制止孤狼式恐襲

俄羅斯首都莫斯科發生逾百人死亡的恐怖襲擊後，有輿論認為事件再次證明香港也有維護國家安全的需要。但客觀而言，香港只是彈丸之地，不像俄羅斯的國內外政治環境複雜，兩者的可比性不大。

當然，香港出現大規模持槍襲擊的機率不高，不等於不會發生恐襲，當局反而要特別小心出現孤狼式恐襲。香港社會自從2014年佔中後就日趨激進，一些港人在反修例風波中更被意識形態主導，發動連串社會暴力事件。2021年一名宅男刺傷警員然後自殺身亡，亦印證香港已出現孤狼式本土恐襲的苗頭。問題是，孤狼式恐襲僅是一人單獨行動，這種隨意式的個人行為防不勝防，很難提早發覺。根據外國經驗，其中一個較可行的應對方法是緊密留意網絡，找出潛在的可疑「獨狼」。但大部分反對派媒體在2020年後銷聲匿迹，「獨狼」縱使不滿政府也不會表露出來，當怨氣到了某個極點才會直接爆發出來，進行暴力襲擊，到時已沒法制止。

不過有一些學生向我說，由於香港近年可以自由暢所欲言的網絡渠道愈來愈少，部分年輕人喜歡改到台灣網站交流，當地一個專為大專生設立的社交網絡討論區就頗受港生歡迎，不時有港生發貼分享個人日常故事及點評時事，貼子下面有很多港人互動。該討論區去年也增聘香港員工準備做大香港市場。由此可見，留意一些港人經常出現的海外網站，應成為當局未來工作重點。

值得注意的是，在台灣以外的大專院校學生，若要註冊成為該個論壇會員，需要提供學生證驗證。這也引伸出另一個國家安全問題，假如有港生登記，就要把個人資料輸送到台灣，讓台灣方面掌握大量香港學生的數據，當局對此需要多加提防。