冰鑑春秋：食物中毒也抗中保台

台灣寶林茶室「米酵菌酸」中毒案延宕多時，已造成兩人死亡、多人命危，然而不僅迄今沒有查出遭受污染的原料到底為何，一些專家還一口咬定米酵菌酸來自於中國大陸進口台灣的食品，操作「抗中保台」的意圖至為明顯。

產生米酵菌酸的唐菖蒲伯克氏菌，在大陸確實曾經出現，但源頭卻是非洲莫桑比克，以及東南亞的印尼等地。而唐菖蒲伯克氏菌最容易孳生的環境，就是椰漿，出事的寶林茶室主打馬來西亞素食，食材中就大量使用椰漿，而且很多材料都是從馬來西亞取得，就算要懷疑，也該從馬來西亞懷疑起，怎麼會第一時間就懷疑大陸呢？

再來，米酵菌酸每年都造成印尼多人喪命，而台灣印尼移工高達20多萬人，坊間進口的印尼食品多如牛毛，移工私人夾帶禁止進口食品也屢有所聞，不懷疑唐菖蒲伯克氏菌來自印尼，卻認為一定是來自大陸，這到底又是甚麼神奇的邏輯？

寶林茶室有多間連鎖店，目前查出有米酵菌酸中毒的客人，全部集中在信義A13美食街的店面，顯然是這間店出了特殊問題，才會導致集體食物中毒的結果，不細究分析探查出真正的根源，卻急着想要甩鍋給大陸，這又是甚麼樣的心態呢？

其實從事件發生起，就可以看到民進黨政府一直想操作成國民黨執政的台北市政府有問題，但在操作失敗無法引起民眾共鳴後，就開始又想要用萬年老招「抗中保台」，把責任推給大陸來轉移自身的責任。但問題的重點在於，民進黨主政下的衞生單位，對米酵菌酸這種曾在國際上引起大規模中毒事件的毒物不僅毫無準備，就連標準品都付之闕如，其怠惰與輕忽，恐怕才是事件發展多日仍無法探索出根源的真正原因。