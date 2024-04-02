強詞有理：深港兩重天

心胸決定格局，眼界決定境界。香港和深圳近年來的發展榮辱互見，經濟實力此消彼長，深圳GDP早就後來居上，許多領域更已大幅領先香港。當中也許有各種客觀原因，但歸根究柢主要還是兩地格局和境界的高低所導致。以旅遊業來說，深圳打開大門，歡迎四方來客，多多益善，一視同仁；反觀香港競爭力本已每況愈下，服務水平備受詬病，加上排內情緒作祟，內地遊客被視為「蝗蟲」，令不少人望而卻步。

復活節假期港人爭相北上消費，深圳到處熱火朝天，與香港市面的冷冷清清恰成鮮明對比。沒有比較就沒有傷害，香港緣何淪落至此，難道不值得港人好好反思？實際上，內地開放個人遊後，香港旅遊業曾出現空前盛景，消費市道一片火熱，可惜好景不常，有些香港人嫌內地遊客太多，擾了他們的清靜，於是上演了一幕幕「驅蝗」鬧劇，嚇跑不少遊客。現在雖然已沒有「驅蝗」鬧劇，但歧視內地遊客的現象依然普遍存在，更何況香港營商成本愈來愈高，服務水平愈來愈低，根本留不住消費者。

「我們先前比你闊的多啦！你算是甚麼東西！」這是魯迅筆下阿Q的精神勝利法，也是部分香港人的自我陶醉法。過去香港曾是內地同胞眼中「高大上」的代名詞，無疑比深圳闊的多，但時移世易，今天的香港繁華褪盡，風光不再，相對於充滿活力、蒸蒸日上的深圳，可謂相形見絀。最可悲的是，有些香港人不知今夕何夕，依然沉醉在昔日的輝煌中，對鄰居的崛起不屑一顧。

三十年河東，三十年河西，深圳經過改革開放以來的高速發展，已由邊陲小鎮一躍成為國際大都市和科技重鎮，擁有一大批世界知名的科技巨擘，包括華為、騰訊、中興、比亞迪、大疆、華大基因等等，科技產業成為經濟增長主要動力。反觀香港回歸後一直在原地踏步，到現在還是四大皆空，沒有一家可以在世界上排得上號的科技企業，甚至連金融中心這塊招牌也搖搖欲墜。

美國蘋果公司行政總裁庫克最近訪華，在上海時萬人空巷，備受追捧，到了深圳卻是波瀾不興，幾乎沒有人理會，悄悄地來，悄悄地走。這說明甚麼？說明深圳人充滿自信，本地擁有眾多科技巨企，根本沒有必要追捧外國企業。成功絕非偶然，深圳的騰飛，反襯出香港的衰落。