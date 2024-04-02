4月2日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月02日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
超市盜性用品 醉漢斷正
現場為銅鑼灣一日式連鎖超市。（張開裕攝）
【本報訊】昨晨近8時，銅鑼灣百德新街22至36號珠城大廈一間日式連鎖超市「Donki」內，有職員察覺一名身帶酒氣男子形迹可疑，及後發現他懷疑盜竊一批總值約230元性用品，隨即將其截停並報案求助。執法人員接報到場，經調查後以涉嫌「店舖盜竊」，拘捕涉案姓曾（22歲）男子，並將他帶走扣查。
涉案男子被捕。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240402-0402_00176_264/超市盜性用品--醉漢斷正
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc