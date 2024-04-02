超市盜性用品 醉漢斷正

【本報訊】昨晨近8時，銅鑼灣百德新街22至36號珠城大廈一間日式連鎖超市「Donki」內，有職員察覺一名身帶酒氣男子形迹可疑，及後發現他懷疑盜竊一批總值約230元性用品，隨即將其截停並報案求助。執法人員接報到場，經調查後以涉嫌「店舖盜竊」，拘捕涉案姓曾（22歲）男子，並將他帶走扣查。