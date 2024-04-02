澳門消息：假錶呃當舖14萬 內地漢潛逃3年落網
【本報綜合報道】一名內地男子3年前在澳門期間，一晚連續到3間當舖典當假錶，成功瞞騙該些店家共14萬港元後潛逃內地。澳門執法部門昨表示，涉案男子近日再度入境澳門時被捕，他承認犯案，且大部分騙款已在賭博中輸清，涉案男子已被控涉嫌觸犯巨額詐騙罪，送交檢察院處理。
被捕的60歲內地男子姓吳，報稱髮型師。案情指，澳門新口岸一間當舖於2021年7月21日報案，指同月17日晚上9時許，涉案男子持名錶到店內典當，並成功騙取4.5萬港元，惟電源覆檢後發現，該名錶為贋品。
再度入境行騙被捕
執法部門接報後調查，發現該男子分別於當晚10時許及翌日凌晨1時許，以同類手法，帶同另外兩隻同款假錶，前往澳門新口岸及氹仔兩間當舖典當，並成功騙得5萬及4.5萬港元，其後更捲款離境潛逃至內地。直至上周六（3月30日），涉案男子再度經關閘入境澳門，被在場執法人員截獲。
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