4南亞兵又打又搶 3假難民破財受傷

毒瘤內訌 街頭逞兇 南亞幫又犯罪禍港！3名持「行街紙」南亞漢，本周日晚在油麻地街頭遭4名同鄉以鐵通襲擊及搶劫，失去手機及現金共約8千元。執法人員到場前匪徒已逃遁，3名事主報稱手及面部受傷，由救護車送院治療，人員查看附近「天眼」錄影，追緝4名匪徒歸案。此外，中環「人間妖域」蘭桂坊一餐廳，一名尼泊爾漢排隊取飲品時因故與人爭執，情緒失控下爆樽打傷對方被捕，傷者需送院救治。

本周日晚上9時許，3名（28至34歲）持「行街紙」留港的南亞漢，途經油麻地寧波街19號對開，突然有一名同鄉上前攔住他們，雙方因此爆發爭執。其後，該同鄉「吹雞」召來3名同夥，當中兩人持鐵通，並且不由分說襲擊3人。混亂間，兩名俱34歲事主被搶走一部價值約3,000元手機、及一個內有5,000元現金的銀包，匪徒得手後拔足逃去。其後3名事主報案求助，他們分別面和手部受傷，由救護車送往廣華醫院治理。案件列「搶劫」及「傷人」，執法人員正翻查附近閉路電視，追緝賊人歸案。

蘭桂坊爆樽傷人 拘尼漢 另外，昨日凌晨4時許，一名姓徐（23歲）男子報案，指在中環蘭桂坊一餐廳內排隊取飲品期間，與另一名男子發生爭執，並遭對方以玻璃樽及手襲擊致頭及手受傷。救護員接報到場，替徐男包紮後送往瑪麗醫院治理。執法人員經初步調查，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」罪，拘捕該名持香港身份證的21歲尼泊爾裔男子，並將他帶走扣查。

踏入2024年，假難民及南亞兵團的治安毒瘤仍擾民禍港，當局12個年度已耗費110億元公帑養假難民，長此下去，勢必陰乾庫房。目前本港有超過1.4萬名免遣返聲請者，不少人作奸犯科擾亂治安或淪為黑工搶飯碗。港府為免遣返聲請者每名成人提供每月1,500元的租金援助、和約1,800元的其他基本人道援助，當局表示，今年涉及該等聲請人的公帑開支約14億元。有議員指現已積存逾7,000宗司法覆核個案，加上近期南亞非法入境者數字激增，促政府今年設法徹底解決問題。