七旬翁幫補家計執紙皮 推車遭的士撞死

女兒失婚獨養兩子 回收變賣分擔開支 元朗七旬內地翁為分擔女兒經濟壓力，昨晨出門執拾紙皮及廢料後，推住滿車成果前往變賣途中招來橫禍，慘遭一輛的士撞至飛彈數米，當場重創不省人事，送院後宣告傷重死亡，肇事的哥涉危駕被捕。死者女兒對失去父親傷心欲絕，坦言要父親幫補家計感覺自己「好冇用」。另外，葵涌大窩口道一輛載客的士，司機因扭軚閃避衝出馬路的小童致失控，撞毀交通燈後翻側，幸的哥和女乘客俱無大礙。

昨日凌晨5時許，元朗一名持雙程證姓胡（71歲）老翁，推着一輛載滿紙皮及廢料的手推車，在大棠路近深涌村橫過馬路時，被一輛駛至新界的士撞及，飛彈數米外倒地昏迷。的士車頭冚損毀摺曲，手推車亦衝至對面線，在約10米外翻轉。救援人員接報趕抵，隨即將已無呼吸無脈搏、且奄奄一息的胡翁送院搶救，抵院後延至早上7時51分證實不治。執法人員聯絡胡翁家屬到場了解，姓植（65歲）的哥在場助查，他其後涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，並被帶走扣查。

胡翁女兒透露，父親原本做地盤工作，現時已經退休，她遂接父母來港居住。胡女於美容院工作，由於婚姻觸礁，她須獨力供養兩名兒子，現時租住的地方每月租金約5千多元，加上要供養父母，令她倍感壓力。而父母希望分擔家庭日常開支，因此到街上執紙皮幫補家計，每月收入約數千元。昨晨胡翁與妻執拾紙皮後，推住手推車把紙皮運往回收點變賣時，胡翁卻遭的士撞倒，胡妻回頭已見丈夫全無反應，從此與家人陰陽相隔。胡女坦言要父親幫補家計感覺自己「好冇用」。

的士避男童撼柱 釀一傷 此外，昨日下午3時許，一輛載客的士沿葵涌大窩口道上斜駛至大窩口邨富強樓對開，突然失控撼向路中交通燈柱後向左翻側，交通燈亦被撞歪，路中燈箱也損毀，姓梁（68歲）的士司機及女乘客被困車內。消防人員接報趕至將二人救出，女乘客受輕傷送院，司機則無恙，在現場協助調查意外原因。據悉，梁駕駛的士搵食約40年，聲稱事發時看見一名年約7歲男童衝出馬路，他急忙扭軚閃避，惟顧此失彼令的士撞及交通燈後翻側。他又直言駕車多年首次遇上嚴重交通意外，幸好他與女乘客均戴上安全帶。