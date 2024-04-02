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電單車陷火海 燒剩支架

電單車燒成廢鐵。（梁國雄攝） 電單車燒成廢鐵。（梁國雄攝）
電單車燒成廢鐵。（梁國雄攝）
【本報訊】昨日近凌晨4時半，大角咀海庭道6號一小學的停車場內，一輛停泊的電單車突然起火，車身迅速被烈燄吞噬，有途經市民赫見火光，慌忙報案求助。消防接報到場，派出一隊煙帽隊及開動一條喉將火救熄，惟電單車已被燒剩支架，附近一屋苑外牆亦被波及致熏黑，幸事件中無人受傷，起火原因有待調查。
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