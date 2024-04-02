助產綠海龜 南丫島設限制區至10月底

【本報訊】為保護綠海龜產卵，南丫島深灣限制地區昨日起設立為期7個月的限制期，直至今年10月31日。限制地區包括約0.5公頃的深灣沙灘及約98.2公頃毗連該沙灘的海灣水域。漁農自然護理署呼籲市民，切勿在限制期內進入該限制地區。

對人為干擾敏感 易棄產卵 漁護署發言人表示，位於南丫島深灣的沙灘是本港唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點，也是南中國海內少有的綠海龜產卵地之一。綠海龜產卵前及產卵期間，會在其出生的沙灘附近水域活動，而預備產卵的綠海龜對人為干擾極為敏感，容易因受驚而放棄產卵。指定深灣限制地區有助保護瀕危綠海龜及其繁殖地，長遠對綠海龜的存活及繁衍有正面作用。

發言人指，綠海龜是瀕危物種，在本港受《野生動物保護條例》（第170章）保護，亦是唯一在本港產卵的海龜品種。漁護署人員會在區內巡邏，以防止未經許可者進入深灣限制地區，並監察綠海龜出沒及產卵的情況。任何人士未經許可進入限制地區，一經定罪，最高可被判罰5萬元。