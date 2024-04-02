職津上調15% 惠及5月遞表住戶

【本報訊】政府推出「在職家庭津貼」，旨在減輕低收入「打工仔」經濟負擔，鼓勵自力更生，紓緩跨代貧窮。職津今月起計的申領月份，住戶及兒童津貼金額將劃一增加15%，所有職津家庭均受惠，並將惠及今年5月起遞交職津申請的住戶。

2孩4人家庭月領4830元 住戶及兒童津貼劃一增加15%後的每月津貼金額，每月每名兒童的津貼將增至1,610元。以一個育有兩名合資格兒童的4人家庭為例，可領取的職津最高金額將由現時每月4,200元，增加至每月4,830元，額外領多630元。至於申請全額津貼的入息上限則未有改變，以4人家庭為例，申請全額津貼的入息上限為2.32萬元，資產入息上限則為57.3萬元。

職津計劃的申請以住戶為單位，申請住戶達到工時要求，並符合入息及資產限額，即可以申領半額、3/4額，或高額津貼。除了可獲住戶津貼，每名合資格的兒童，即15歲以下或介乎15至21歲，並正接受全日制教育，亦可獲發兒童津貼。

此外，在職家庭津貼辦事處亦會按本年度《財政預算案》建議，向領取職津住戶發放一次過額外款項，預計最快於《2024年撥款條例草案》通過後的一個月開始發放。新申請人或過往曾領取職津但尚未在適用期內提交申請的人士，必須在適用期屆滿前提交申請。