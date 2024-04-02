國泰飛東京航班 液壓問題折返

【本報訊】國泰航空昨日有一班由本港飛往日本的客機，懷疑起飛後出現液壓問題，須折返香港國際機場降落。執法部門昨早約10時30分接獲通報，指涉事的航班為CX504，機上載有432名乘客及15名機組人員。該航班原訂昨早9時51分在香港國際機場起飛，惟因液壓問題需要折返，並在上午約10時54分安全降落。國泰承認事件，並向受影響旅客致歉。

432乘客受影響 國泰航空回覆表示，昨日早上9時24分由一架波音777客機運作，於香港飛往東京成田的CX504航班，起飛後不久出現系統異常信號提示，為謹慎起見，機組人員按照既定安全程序折返，並通知有關當局到場戒備。航機在昨早10時54分安全降落本港機場。工程人員會全面檢查該架客機。

事故發生後，國泰安排另一航機運作該航班，並已於昨日下午2時18分再次啟程前往東京成田機場。航班延誤期間，國泰安排商務艙顧客到貴賓室稍作休息，並向經濟艙顧客派發餐券。國泰就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解及體諒。