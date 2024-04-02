三會不乏政商二代 前泛民亦獲委任

【本報訊】在新一份「三會」名單中，不乏政二代、商二代、前區議員，甚至具非建制派色彩，例如民主黨前成員，以及曾發表反修例口號的人，亦能成功「入閘」成為「三會」的一分子。

在眾多個地區之中以東區的「三會」名單最為矚目，單是一個撲滅罪行委員會已有超過3位名人，分別有身兼行政會議成員林健鋒之子林凱章、名人何猷亨、議員陳祖恒妻子沈依紅等；黃大仙區及灣仔區同樣不乏知名人士，分別有廠商會前會長史立出任黃大仙撲滅罪行委員會委員、消委會總幹事黃鳳嫺出任黃大仙防火委員會委員，和曾做過藝人的珠寶商人的鄺美雲出任灣仔撲滅罪行委員會委員；另外，「鋼鐵大王」孫兒龐榮怡及孫女龐心怡，則分別被委入屯門西南分區委員會及屯門區撲滅罪行委員會；仁濟醫院董事局主席孫蔡吐媚獲委入荃灣區撲滅罪行委員會。前九龍城區議會主席何顯明亦獲委為九龍城區撲滅罪行委員會委員。

有成員曾撐反修例 當中亦有具非建制派色彩的委員，例如民主黨前成員、曾出任葵青區議會主席的周奕希，亦再獲委任為葵青撲滅罪行委員會成員。同樣曾是民主派「葵青7子」之一、已加入建制派政黨的黃耀聰，早前在地區委員會界別落敗，但仍獲委入葵涌中南分區委員會。黃耀聰在2019年區議會選舉被民主黨立法會前議員單仲偕擊敗。

至於被揭2019年區議會選舉曾提「五大訴求、缺一不可」的陶皜訊，亦獲委任為天水圍北分區委員會的成員。

翻查資料，民政及青年事務局局長麥美娟早前被問及會否考慮委任泛民或非建制派成員，令有關人士下一屆有機會取得三會提名可以入閘，她回應指委任「三會」成員時會考慮該人士是否合適，加入委員會是否能夠反映地區意見，協助完善地區治理，令社區發展更好，其他因素，甚至下一屆區議會「肯定唔係我哋依家去諗」，又強調最重要是「搵到合適嘅人」，具能力和熱誠服務社區，與區議會和關愛隊一同合作服務。