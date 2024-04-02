三會2999成員出爐 驚揭近百區選敗部

疑有人曾失區議員資格 捲限聚案也入閘 自區議會選舉改制後，「三會」成員職權增加，包括候選人需取得「三會」提名才可「入閘」、「三會」成員可透過間選成為區議員。政府昨日公布新任「三會」名單共2,999人，本報發現當中有近百名落選區議會候選人獲委任，部分選區更出現全數敗部復活的情況，亦有不少成員為前區議員或曾落選者，縱使未有參與新一屆區議會選舉，也被委任在內；且被委任名單中有成員疑似早年間被褫奪區議員資格，亦有成員捲入違反限聚令的案件。

民政及青年事務局局長昨委任1,937人為新一屆分區委員會委員，另外有536人獲委任為地區撲滅罪行委員會委員，地區防火委員會則有526人獲委任為委員，任期兩年。全數470名區議員獲任入「三會」。而上屆「三會」共有2,533人，新一屆增加466人，即增加約18%。

孫逸仙選舉僅得253票 本報查閱新一份名單，發現中西區共有8個敗部復活，成功被委入「三會」。事實上，多區出現僅數人未成功復活的情況，更有部分在直選或地區委員會界別上全數復活，如灣仔區4個敗部，3名直選候選人宋芝齡、黃守東及李文偉全部被委任為「三會」成員；觀塘區11個敗部，10個復活，所有直選敗部均可入「三會」；深水埗區共7個敗部，6個復活，所有地區委員會界別的參選人成功被委任；東區7個敗部，4個直選全入；南區6名敗部，4個直選落選人均成功被委任；另外荃灣、屯門所有直選敗部被委任，大埔間選組別的敗部亦然，沙田區議會敗選的祝慶台跨區委入離島區滅罪會。

在敗部復活當中，亦有不少直選候選人得票慘淡，如地方直選全港最低票、僅得253票、需要沒收3,000元選舉按金的孫逸仙；另外僅得624票，亦需沒收選舉按金的方約拿單也被委任；分別僅得778、968票的白俊達、艾歷斯，及957票的李文偉也獲委任。

另外，本報發現「梁偉權」出現在油尖旺北分區委員會名單中。翻查資料，油尖旺區京士柏選區有一名前任區議員同名為梁偉權，而該人在2013年3月22日被香港高等法院裁定違反《選舉條例》，因此其當選無效，被褫奪區議員資格。案中指，梁偉權承認一項在選舉中作出非法行為及一項發布不合規定選舉廣告罪名。案情指梁當年競選期間，未得部分支持者書面授權，便「偷步」於選舉刊物中列出50多名個人及團體的支持者名單，當中包括影星米雪和當時仍未加入政府的現任食物及衞生局局長高永文。

不少前區議員獲委任 梁曾經以眼疾和粗心大意為由申請豁免刑罰但被駁回。梁事後表示已「退出江湖」，不會再參與選舉，但不會退出政壇，他稱會用自己經驗讓年輕一代得知選舉多陷阱，以免重蹈覆轍。

而香港童軍總會被揭於2021年4月10日，在香港童軍中心的酒樓大排筵席，為高層余煥懷舉行榮休晚宴，涉嫌違反限聚令及每枱人數限制等，而控方最後申請撤回余煥懷的傳票控罪。案中提及余煥懷為油尖旺東分區委員會成員。

事實上，有不少於2019年落敗的區議員及前區議員被委任，如2019年參選油尖旺區區議會但落敗的梁幸輝；南區撲滅罪行委員會委員林泳施為2021年立法會選舉教育界參選人之一；雖然前灣仔區區議員黃宏泰決定放棄競逐連任，但亦被委任為灣仔撲滅罪行委員會委員；而灣仔前區議員周潔冰被委任為當區防火委員會主席。記者曾卓琳/林彥汛

區選敗部復活之最